В рамках Art Weekend представлен инклюзивный танцевальный спектакль "Сколько достаточно?"

В рамках проекта "Полет в Баку. Арт укикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре был представлен инклюзивный танцевальный спектакль "Сколько достаточно?" (How much is enough?).

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовала инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Театрально-танцевальный перформанс, подготовленный коллективом DanceAbility Azerbaijan, стал художественным откликом на экологические и социальные вызовы современности.

Постановка, созданная в контексте проведения COP29 в Баку в 2024 году, исследует влияние наших повседневных выборов - от одежды, которую мы покупаем, до отходов, которые производим, - на состояние планеты и будущее человечества.

Директор компании DanceAbility Azerbaijan Нигяр Султанова рассказала, что идея спектакля родилась на волне общественного внимания к вопросам изменения климата и экологии, ставших центральной темой 2024 года.

"Мы всегда продвигаем идею инклюзии и доступности, но в этот раз решили поговорить об окружающей среде. Нам важно было сделать это искренне, поэтому в течение полугода мы собирались с нашей труппой и обсуждали, что для нас значит забота о планете", - отметила она.

По словам директора, основой замысла стали личные истории участников, связанные с вещами, которые они бережно хранят годами.

Изучая проблему, команда DanceAbility Azerbaijan узнала, что ежегодно в мире образуется около 92 миллионов тонн текстильных отходов, а люди стали носить одежду в среднем на 36% меньше, чем раньше. Именно это подтолкнуло коллектив к созданию постановки "Сколько достаточно?", посвященной культуре потребления и устойчивому развитию.

"Наш спектакль исследует связь между человеком, потреблением и водой - одним из важнейших ресурсов планеты. Мы говорим не только о моде и одежде, но и о людях, чьи истории вплетены в каждую ткань. Это размышление о том, сколько отходов мы создаем и как истощаем Землю", - подчеркнула Н. Султанова.

Через движение, повествование и коллективную память спектакль раскрывает взаимосвязь между чрезмерным потреблением, загрязнением и здоровьем океанов, продвигая идеи устойчивого развития и циркулярной экономики.

В завершение мероприятия Нигяр Султанова выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева и Лейле Алиевой за поддержку и создание условий для реализации проекта, который объединил профессиональных и непрофессиональных танцоров, людей с разными возможностями и историями.

Отметим, что компания DanceAbility Azerbaijan, основанная в 2017 году, уже многие годы оказывает устойчивое влияние на жизнь тысяч людей, внося вклад в построение общества, где ценятся разнообразие, равенство и инклюзия.