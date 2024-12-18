В Приморском национальном парке ведется подготовка к Новому году

19:17

В Приморском национальном парке в Баку ведутся специальные подготовительные работы к Новому году.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.

"В этом году Управление Приморского бульвара ведет более масштабные новогодние приготовления, добавив уникальное оформление, чтобы создать праздничное настроение и порадовать гостей", - заявила Мехтиева.



Она отметила, что значительная часть Приморского национального парка украшена праздничными декорациями и новогодними инсталляциями.

"На каждом шагу можно увидеть елки с яркой иллюминацией. Две из самых высоких и красивых новогодних елок города, высотой около 20 метров, установлены именно на территории бульвара", - подчеркнула она.

Кроме того, входные зоны бульвара оформлены световыми инсталляциями, добавила Мехтиева. В районе Кукольного театра планируется открытие новогодней ярмарки, которая дополнит праздничную атмосферу.



Фото: Вугар Ханларов