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В Приморском национальном парке проходит "True Colors Festival”

В Приморском национальном парке проходит "True Colors Festival” В Баку стартовал “True Colors Festival”, организованный Национальной федерацией абилимпии и Центром инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке посольства Японии в Азербайджане и ведущей японской благотворительной организацией “The Nippon Founda
Kультурная политика
25 июня 2022 г. 22:07
В Приморском национальном парке проходит True Colors Festival”

В Баку стартовал “True Colors Festival”, организованный Национальной федерацией абилимпии и Центром инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке посольства Японии в Азербайджане и ведущей японской благотворительной организацией “The Nippon Foundation”.

Как передает Report, проект посвящен 30-летию дипломатических связей между Азербайджаном и Японией.

Отметим, что "True Colors Festival”, проводимый в различных странах мира под девизом "Один мир, одна семья", является платформой для проявления своих способностей людей с ограниченными физическими возможностями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDənizkənarı Milli Parkda "True Colors Festival”ı keçirilir

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