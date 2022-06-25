В Приморском национальном парке проходит "True Colors Festival”

В Баку стартовал “True Colors Festival”, организованный Национальной федерацией абилимпии и Центром инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке посольства Японии в Азербайджане и ведущей японской благотворительной организацией “The Nippon Founda

В Баку стартовал “True Colors Festival”, организованный Национальной федерацией абилимпии и Центром инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке посольства Японии в Азербайджане и ведущей японской благотворительной организацией “The Nippon Foundation”.

Как передает Report, проект посвящен 30-летию дипломатических связей между Азербайджаном и Японией.

Отметим, что "True Colors Festival”, проводимый в различных странах мира под девизом "Один мир, одна семья", является платформой для проявления своих способностей людей с ограниченными физическими возможностями.