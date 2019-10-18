В Петербурге в начале ноября пройдет азербайджанский "Праздник граната"

В Библиотеке правовой и экономической информации Санкт-Петербурга 9 ноября состоится день культуры и искусства Азербайджана "Праздник граната", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что праздник проводится в рамках Всемирного дня молодежи и Международного десятилетия сближения культур, а также входит в городской календарь событий "Визит в Санкт-Петербург" комитета по содействию туризму.

Праздник граната" ежегодно отмечается в Азербайджане в начале ноября.

Гости мероприятия смогут познакомиться с культурой Азербайджане, узнать интересные факты о "короле фруктов», а также принять участие в лекции, викторине и мастер-классах для взрослых и детей.

Также горожане в рамках мероприятия посетят выставку "Мой Азербайджан", в ходе которой будут представлены фотографии поэта Вагифа Самедоглу, картины заслуженного художника Азербайджана Фармана Гуламова, а также картины и фотографии художника Эльшада Ахмедова.