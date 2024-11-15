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В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка Джаида Джемаля

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка Джаида Джемаля 15 ноября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка заслуженного художника России, члена Союзов художников СССР, Азербайджана, России и Монголии, члена Московского союза художников и Международного художественного фонда Джамал Джемаля под назва
Kультурная политика
15 ноября 2024 г. 10:15
В павильоне Азербайджан на ВДНХ открылась выставка Джаида Джемаля

15 ноября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка заслуженного художника России, члена Союзов художников СССР, Азербайджана, России и Монголии Джаида Джемаля под названием "Азербайджан – душа моя".

Как сообщает российское бюро Report, на выставке представлено около 50 работ художника.

"Сегодня здесь выставлены работы художника, посвященные Карабаху - серия работ "Карабахнаме", которые отражают его любовь к исторической родине. Джемаль также был главным художником павильона "Азербайджан" на ВДНХ, где мы сегодня проводим его персональную выставку. Художник долгое время жил в Монголии, посветил много работ этой стране", - сказала на церемонии открытии директор павильона "Азербайджан" Саадат Кадырова.

Она также напомнила, что Джаид Джемаль, родившийся в 1928 году в агдамском селе Гюлаблы в Карабахе, является отцом известного исламского политического и общественного деятеля, философа и поэта Гейдара Джемаля.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан подарил миру много талантливых людей. "Джаид Джемаль активно работал в трех пространствах – в Азербайджане, России и Монголии. Это не удивительно, потому что азербайджанские деятели культуры и искусства всегда в своих работах объединяли культуру разных народов. Это наш мир, это азербайджанская цивилизация и Джаид Джемаль был одним из ярких ее представителей", - сказал посол.

Политолог Сергей Марков обратил внимание на яркие краски в произведениях Джаида Джемаля. "Эти яркие цвета на полотнах, дружеское общение в павильоне "Азербайджан" скрашивают нам холодные ноябрьские дни. Мы с большим удовольствием пришли на выставку Джаида Джемаля, потому что нам нравится азербайджанская культура", - сказал он.

Хранительница работ Джаида Джамаля Светлана Федотова указала, что многие из них выставлены в первый раз. "Несмотря на то, что Джаид Джемаль жил в Москве, в его картинах выражается любовь к Азербайджану. Впечатляют его картины, посвященные Карабаху. На них он запечатлел улицы, дома, многие из которых были уничтожены в ходе оккупации", - сказала Светлана Федотова.

Работы Джаида Джемаля можно встретить в Государственном русском музее, Государственном музее искусства народов Востока, Национальном музее искусств Азербайджана, Гянджинском историко-краеведческом музее, музее Цеденбала в Улан-Баторе, в Национальном музее Калмыкии и в частных коллекциях в России и за рубежом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada tanınmış azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb

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