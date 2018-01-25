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    В Париже показана коллекция азербайджанского модельера - ФОТО

    Показ состоялся в отеле Ритц на исторической площади Вандом© Report

    Париж. 25 января. REPORT.AZ/ В столице Франции Париже была показана коллекция азербайджанского модельера Гюнель.

    Как передает западноевропейское бюро Report, показ состоялся  в отеле "Ритц" на исторической площади Вандом.

    Представленные ручные работы были созданы на основе сказок Ганса Христиана Андерсена. На показе этих ручных работ, отличающихся своим изяществом, приняли участие знаменитые модельеры Парижа и деятели искусств.

    Дом моды азербайджанского модельера, называющийся "Gyunel Couture", находится в Лондоне.

    Большую часть своей работы, Гюнель создает, вдохновляясь богатой культурой Азербайджана.

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