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В Нью-Йорке открылась выставка азербайджанского художника

В Нью-Йорке открылась выставка азербайджанского художника В Нью-Йорке (США) открылась выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова.
Kультурная политика
28 января 2022 г. 09:33
В Нью-Йорке открылась выставка азербайджанского художника

В Нью-Йорке (США) открылась выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова.

Как сообщает американское бюро Report, выставка организована компанией цифрового искусства Blackdove в одном из ведущих выставочных салонов.

В произведениях, представленных на выставке под названием "Возрождение эстетики" ("Revival of Aesthetics"), О.Мамедов объединил эскизы азербайджанских ковров, являющихся символами культурного наследия страны, с новейшим технологическим алгоритмом современности - искусственным интеллектом. На выставке, на которую приглашены известные коллекционеры из Нью-Йорка и всего мира, представлены 9 произведений искусства.

"Этот вид искусства мы называем новым медийным искусством. Это разновидность традиционного искусства с использованием особых технологий. В новом медийном искусстве я работаю над искусственным интеллектом и произведениями искусства, связанными со временем. Здесь используются коды или алгоритмы. Произведения, представленные на выставке созданы искусственным интеллектом", - рассказал О.Мамедов в беседе с Report.

Используя современные алгоритмы искусственного интеллекта, азербайджанский художник обработал десятки тысяч изображений традиционных азербайджанских ковров и килимов, хранящихся в наших музеях, и сумел создать новые безграничные комбинации, основанные на их сходстве. O.Мамедов собрал более 150 тыс. ковровых композиций и эскизов, объединил их с помощью искусственного интеллекта и создал не существовавшие до сих пор воображаемые ковры.

Художник отметил, что выставка в Нью-Йорке является первым этапом 10-этапного проекта. По его словам, в представленных работах отражены не только ковровые узоры, но и другие национальные ценности нашей страны: "Демонстрируемые эстетические символы включают изображения скал Гобустана, исламские узоры на коврах и памятниках, миниатюры азербайджанской литературы и музыки".

Выставки О.Мамедова проходили в ведущих выставочных залах различных стран.

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Версия на английском языке ФотоNew York hosts exhibition of Azerbaijani artist
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda azərbaycanlı sənətçinin sərgisi açılıb

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