В Nine Senses проходит выставка "Коды Гобустана"

10 ноября в арт-центре Nine Senses проходит выставка, посвященная древним гобустанским петроглифам.

В арт-центре Nine Senses проходит выставка, посвященная древним гобустанским петроглифам.



Как передает Report, выставка объединяет в себе искусство и научные и духовные подходы к изучению происхождения человека и искусства и призывает задуматься о глубинных аспектах человеческой природы.

В экспозиции представлены пять петроглифов Гобустана, которые стали основой для создания пяти световых мандал – современных интерпретаций древних символов в соединении с элементами работ художника.

Куратор выставки Тарлан Манафов подчеркивает важность диалога между эпохами.

"На нашей выставке вы окунетесь в тайны зарождения человечества, отраженные в кодах Гобустана, где говорится, что искусство, создавшее человека и дух творчество, способно вывести человечество из кризиса", - сказал он.

Выставка также сопровождается параллельными программами, которые включают в себя круглый стол "Код Гобустана", в котором участвуют историки, краеведы и антропологи, художественную диораму фотографа и режиссера Илькина Зеферли "Гобустан – 3029", а также проект "Гобустан глазами детей", состоящий из выставки детских работ, лекций и мастер-классов.