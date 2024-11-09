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В Nine Senses проходит выставка "Коды Гобустана"

В Nine Senses проходит выставка "Коды Гобустана" 10 ноября в арт-центре Nine Senses проходит выставка, посвященная древним гобустанским петроглифам.
Kультурная политика
9 ноября 2024 г. 12:02
В Nine Senses проходит выставка Коды Гобустана

В арт-центре Nine Senses проходит выставка, посвященная древним гобустанским петроглифам.

Как передает Report, выставка объединяет в себе искусство и научные и духовные подходы к изучению происхождения человека и искусства и призывает задуматься о глубинных аспектах человеческой природы.

В экспозиции представлены пять петроглифов Гобустана, которые стали основой для создания пяти световых мандал – современных интерпретаций древних символов в соединении с элементами работ художника.

Куратор выставки Тарлан Манафов подчеркивает важность диалога между эпохами.

"На нашей выставке вы окунетесь в тайны зарождения человечества, отраженные в кодах Гобустана, где говорится, что искусство, создавшее человека и дух творчество, способно вывести человечество из кризиса", - сказал он.

Выставка также сопровождается параллельными программами, которые включают в себя круглый стол "Код Гобустана", в котором участвуют историки, краеведы и антропологи, художественную диораму фотографа и режиссера Илькина Зеферли "Гобустан – 3029", а также проект "Гобустан глазами детей", состоящий из выставки детских работ, лекций и мастер-классов.

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Версия на азербайджанском языке “Nine Senses” incəsənət mərkəzində “Qobustan kodlu” adlı sərgi keçirilir

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