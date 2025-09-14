Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Нидерландах отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    • 14 сентября, 2025
    • 02:05
    В Нидерландах отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    В Нидерландах в честь 140-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и Национального дня музыки была представлена жемчужина азербайджанской музыки – опера "Лейли и Меджнун".

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Нидерландах.

    Мероприятие было организовано Азербайджано-Нидерландским обществом "Одлар Юрду" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

    В официальной части был исполнен государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

    Открывая мероприятие вступительным словом, посол Мамед Ахмедзаде отметил, что Узеир Гаджибейли родился в Шуше, культурной столице Азербайджана, и подчеркнул, что проведение юбилейных мероприятий именно в освобожденных Шуше и Карабахе имеет важное историческое и духовное значение.

    Затем выступила председатель Азербайджано-Нидерландского общества "Одлар Юрду", музыкант Фирангиз Багирова. Она рассказала об историческом значении оперы "Лейли и Меджнун", процессе ее создания и первых исполнителях. По ее словам, опера "Лейли и Меджнун" со временем стала ярким образцом культурного наследия Азербайджана, неоднократно ставилась, как в нашей стране, так и различных ценах во многих уголках мира, а в 2008 году 100-летний юбилей произведения был проведен ЮНЕСКО как событие общечеловеческого значения.

    В художественной части мероприятия азербайджанские ханенде и музыканты, проживающие в Нидерландах и Германии, представили избранные фрагменты из оперы "Лейли и Меджнун".

    Фото
