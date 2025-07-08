В Нахчыване проводятся закупки для реставрации исторического здания на въезде в Ордубад

В Нахчыване проводятся закупки на реставрацию исторического здания "Рабочее место Арбаба"

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) проводятся закупки для реставрации исторического здания "Арбабаын иш йери" ("Рабочее место Арбаба").

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам сообщил замминистра культуры НАР, врио министра Гасан Сеидов.

Он отметил, что работы проводятся на основании Распоряжения "О создании Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 21 февраля 2024 года:

"Общая площадь заповедника составляет 251,87 га, охранная зона - 11,81 га. Всего на территории заповедника имеется 220 недвижимых историко-архитектурных памятников, из которых один мирового, один национального и 218 местного значения".

Сеидов добавил, что на территории заповедника ведутся работы по реставрации и консервации историко-культурных памятников:

"Проведены проектные работы по реставрации исторического здания "Арбабын иш ери", которое рассматривалось в качестве административного здания заповедника, а также мечети Саршахяр на одноименной площади. Также проведены проектные работы по реставрации здания Медресе".

Отметим, что"Арбабаын иш йери" ("Рабочее место Арбаба") - это двухэтажное старинное здание, которое приветствует приезжающих у въезда в Ордубадский район. Оно начало функционировать в 1865 году как первая фабрика по производству шелка в Ордубаде, директором которой стал Рзагулу Рзаев, за трудолюбие прозванный "Арбабом".