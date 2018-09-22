В Нахчыване проходят Дни ЕС

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Нахчыван. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Нахчыване проходят Дни Европейского союза, cообщает Report.

Как заявил на посвященной мероприятию пресс-конференции глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, за эти два дня главы и представители дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в Азербайджане, проведут ряд презентаций в школах, университетах Нахчывана, в ходе которых представят информацию о своих странах. Также в рамках Дней ЕС в Нахчыване состоится бизнес-форум, на котором будут представлены реализованные в Азербайджане проекты Евросоюза.

23 сентября гости и жители Нахчывана смогут посетить Европейский городок (Еuro Village), где каждая из стран ЕС, открыв свой стенд, представит информацию об обычаях, традициях и культуре своих стран. По словам посла, делегация Евросоюза впервые организует мероприятие подобного масштаба - с участием 17 посольств. "В этом году Азербайджан празднует столетие АДР и это наш вклад в эту важную дату. Это знак партнерства и доверительных отношений, того что отношения Азербайджана растут и углубляются", - отметил К. Янкаускас.