Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ При содействии министерства культуры и туризма и при организационной поддержке Азербайджанской ассоциации здоровья и поддержки термального туризма, Центра туризма и отдыха "Naftalan Hotel by Rixos" в Нафталане прошел инфотур.

Как сообщает Report, цель инфотура заключается в пропаганде туристического потенциала Нафталана. Здесь присутствовали представители местных туристических компаний и СМИ.

Участники мероприятия ознакомились с "Naftalan Hotel by Rixos", их проинформировали о применяемых здесь методах лечения нафталанской нефтью, важном значении данного метода в устранении различных заболеваний.

В рамках мероприятия за круглым столом прошла встреча с представителями медиа.

Журналисты были проинформированы о Нафталане, методах лечения нафталанской нефтью. Затем, за активное участие в пресс-туре, представители медиа были награждены почетной грамотой министерства культуры и туризма.

Отметим, что больных, приезжающих в нафталанские санатории и пансионаты, лечат мазями, изготовленными из нефти и нефтепродуктов. Нафталанская нефть используется при лечении нервных расстройств, ран, кожных, урологических и гинекологических заболеваний, заболеваний печени, суставов, опорно-двигательного аппарата и пр.