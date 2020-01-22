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В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров

В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров
​В московском Музее Востока с 5 февраля по 1 марта пройдет выставка Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат

В московском Музее Востока с 5 февраля по 1 марта пройдет выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат", сообщает Report со ссылкой на сайт мэра Москвы.

"В Государственном музее Востока откроется выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат". Экспозиция расскажет, как знаковые исторические события влияли на декоративно-прикладное искусство", - говорится в сообщении.

Отмечается, на выставке покажут 40 экспонатов, среди которых - ковры 1920-1970-х годов из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, плакаты, предоставленные фондом Марджани, а также революционные вышивки и эскизы к ним 1920-1930-х годов из собрания Музея Востока. Последние будут показаны впервые.

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