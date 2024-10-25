В Москве почтили память легендарного Муслима Магомаева

В Москве почтили память всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

В Москве почтили память всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Как сообщает российское бюро Report, церемония прошла у памятника великому артисту с участием официальных лиц, его коллег и поклонников творчества.

К памятнику Магомаева возложили венки от имени посольства Азербайджана в России, представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, а также президента группы компаний Crocus Group Араза Агаларова.

Выступая на церемонии супруга Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская поблагодарила всех за внимание к памяти артиста.

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев отметил, что голос и песни Муслима Магомаева до сих пор будоражат сердца поклонников во всем мире. "Творчество Муслима Магомаева объединяют Азербайджан и Россию. Муслим Магомаев – это целая эпоха и мы гордимся нашим соотечественником", - заключил посол.

Президент Agalarov Development Эмин Агаларов отметил, что Муслим Магомаев был одним из самых великих, талантливых артистов целой эпохи.

"Прошло уже 16 лет как не стало Муслима Магомаева, но все яснее становится фигура этого великого человека, которого мне довелось знать лично. Я бываю с гастролями в разных городах и когда звучит его "Синяя вечность", появляется на экране красивый, сильный Муслим Магомаев, зал его встречает стоя", - рассказал Агаларов.

Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет от ишемической болезни сердца. Он похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку рядом с могилой своего деда, композитора Муслима Магомаева.