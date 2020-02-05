В Москве открылась выставка азербайджанских ковров - ФОТО

В Москве в Государственном музее искусства народов Востока состоялось открытие выставки "Эхо Советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат", в котором представлены экспонаты из собрания Азербайджанского музея ковра и Государственного музея Востока.

Как сообщает российское бюро Report, всего выставка включает в себя 40 экспонатов, таких как ковры, вышивки и эскизы, агитационный текстиль и так далее.

Организаторами выставки выступили Министерства культуры Российской Федерации и Азербайджанской Республики при поддержке Государственного музея Востока, Азербайджанского музея ковра, Фонда Марджани и др.

"Эта выставка очень интересна тем, что она рассказывает о нашем общем недавнем прошлом, которое сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, воспринимается совсем иначе. Это советское искусство с начала 1920-х по 1970-е годы", - заявила корреспонденту российского бюро Report научный сотрудник Государственного музея Востока, куратор выставки Мария Филатова.

"Здесь показано как менялось восприятие советской действительности, как по-разному демонстрировалась жизнь в разные годы, разные десятилетия. Также эта выставка показывает зрителю как традиционные элементы сочетались с актуальным в то время сюжетом, с советской историей. Еще эта выставка расскажет о том, какими замечательными были азербайджанские мастера и в досоветское и в советское время, которые они создавали тончайшие вышивки и огромные монументальные ковры с таким количеством элементов. Их можно рассматривать часами", - сказала Филатова.