В Минске пройдет фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар"

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Минске 22 сентября у стен городской ратуши пройдет фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар", сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Организаторами фестиваля выступают Минский городской исполнительный комитет, международное общественное объединение "Конгресс азербайджанских общин" Беларуси при поддержке посольства Азербайджана в Беларуси.

Гости фестиваля смогут отведать плов - причем первых 100 человек будут угощать бесплатно, узнать секреты приготовления традиционных сладостей.

Знакомство с традициями и достопримечательностями Азербайджана начнется с выступления ансамбля барабанов, бакинского рынка, импровизированной выставки ковров и игры в нарды.

Наряду с этим, в рамках "Бакинский бульвар" пройдут конкурсы и викторины с розыгрышем призов, главным из которых станет бесплатная путевка на двоих в Баку.

Завершится праздник ярким огненным шоу.