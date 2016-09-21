В Мексике прошло мероприятие "Презентация Азербайджана"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В столице Мексики в Доме культуры в парке Науджали при организации "İnstituto de Cultura y Parque Naucalli" и поддержке посольства Азербайджана в Мексике состоялось мероприятие "Презентация Азербайджана" под названием "Шелковый путь" (La Ruta De La Seda).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Мексике, временный поверенный в делах Азербайджана Мехрибан Самедова в своем выступлении отметила, что подобные мероприятия в современный период глобализации служат мостом для того, чтобы две страны, расположенные на разных континентах, могли лучше узнать друг друга, обмениваться информацией. Она сообщила, что Азербайджан, будучи молодым независимым государством, имеет богатую древнюю историю и культуру.

М.Самедова также отметила, что Азербайджан является мусульманской страной, однако исторически у нее сложились тесные отношения с Западом. Это отразилось в том, что здесь сохранились традиции как Запада, так и Востока. Через Азербайджан исторически проходили древние торговые пути, в том числе, Великий шелковый путь, и сейчас он играет роль связующего моста между Европой и Азией.

Затем участникам был показан видеоролик об Азербайджане - о его богатой истории и культуре, тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа, последних экономических реформах, веротерпимости и мультикультурализме, туристическом потенциале страны.

Мексиканская фольклорная группа Nour Said исполнила танцы из балета "Семь красавиц" по мотивам произведения азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также из репертуара других восточных народов.

В исполнении симфонического оркестра Мехико, в котором выступают наши соотечественники, проживающие в этом городе, прозвучали также сочинения Узеира Гаджибейли, Джовдета Гаджиева и других азербайджанских композиторов.

Затем М.Самедова передала шеф-поварам парка "Nаucalli" книгу "Национальная кухня Азербайджана".

На мероприятии был также представлен стенд с экспонатами, сувенирами и печатными изданиями о туристических возможностях страны.

Гостей угостили азербайджанскими сладостями и чаем.