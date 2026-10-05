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    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля

    Kультурная политика
    • 05 октября, 2026
    • 10:03
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля

    В исторической лютеранской церкви в Шамкирском районе состоялся концерт в рамках III Международного оперного фестиваля Вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.

    Как сообщили Report и Исполнительной власти города Баку, концерт посвящен 3 октября - Дню германского единства.

    В начале мероприятия председатель Германо-Азербайджанского общества, профессор Чингиз Абдуллаев в связи с 50-летним юбилеем народной артистки Фидан Гаджиевой вручил ей диплом общества "Мост".

    Выступая на мероприятии, член правления Германо-Азербайджанского общества, доктор исторических наук Хаджар Вердиева рассказала об истории поселения немцев на территории Азербайджана, их вкладе в общественную и культурную жизнь страны, а также историко-культурных аспектах азербайджано-германских отношений. Она также представила информацию об истории германской лютеранской церкви в Шамкире.

    В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и немецких композиторов, а также различные образцы вокальной и оперной музыки.

    В концерте приняли участие народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, молодые солисты Алтун Сулейманов, Захраханым Абдуллаева и Асим Мурадов, а также камерный оркестр Mezzo.

    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля
    В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля

    Фидан Гаджиева Чингиз Абдуллаев Германо-Азербайджанское общество
    Фото
    Tarixi Alman Lüteran kilsəsində III Beynəlxalq Opera Festivalı keçirilib
    Фото
    3rd Int'l Opera Festival held at historic German Lutheran Church in Shamkir
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