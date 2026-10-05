В лютеранской церкви Шамкира прошел концерт III Международного оперного фестиваля

В исторической лютеранской церкви в Шамкирском районе состоялся концерт в рамках III Международного оперного фестиваля Вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.

Как сообщили Report и Исполнительной власти города Баку, концерт посвящен 3 октября - Дню германского единства.

В начале мероприятия председатель Германо-Азербайджанского общества, профессор Чингиз Абдуллаев в связи с 50-летним юбилеем народной артистки Фидан Гаджиевой вручил ей диплом общества "Мост".

Выступая на мероприятии, член правления Германо-Азербайджанского общества, доктор исторических наук Хаджар Вердиева рассказала об истории поселения немцев на территории Азербайджана, их вкладе в общественную и культурную жизнь страны, а также историко-культурных аспектах азербайджано-германских отношений. Она также представила информацию об истории германской лютеранской церкви в Шамкире.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и немецких композиторов, а также различные образцы вокальной и оперной музыки.

В концерте приняли участие народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, молодые солисты Алтун Сулейманов, Захраханым Абдуллаева и Асим Мурадов, а также камерный оркестр Mezzo.