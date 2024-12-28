О нас

В Лянкяране снят первый профессиональный анимационный фильм

В Лянкяране снят первый профессиональный анимационный фильм В Лянкяранском районе снят первый профессиональный анимационный фильм.
Kультурная политика
28 декабря 2024 г. 17:39
В Лянкяране снят первый профессиональный анимационный фильм

В Лянкяранском районе снят первый профессиональный анимационный фильм.

Как сообщает южное бюро Report, анимационный фильм "Волшебная профессия" был подготовлен сотрудниками Лянкяранского государственного центра профессионального образования с целью стимулирования интереса детей к выбору профессии в раннем возрасте и воспитания их в духе национальных ценностей.

Первая серия анимационного фильма уже демонстрируется в социальных сетях.

Режиссером фильма является Интигам Гаджилы, сценаристом – Шафаят Шафи, продюсером – Афер Керимов, аниматором – Аяз Халыглы, техническим помощником – Айтекин Халыглы и художником – Наргиз Бахшизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda ilk peşəkar animasiya filmi çəkilib

Экслюзивные новости

Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi