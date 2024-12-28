В Лянкяране снят первый профессиональный анимационный фильм

В Лянкяранском районе снят первый профессиональный анимационный фильм.

В Лянкяранском районе снят первый профессиональный анимационный фильм.

Как сообщает южное бюро Report, анимационный фильм "Волшебная профессия" был подготовлен сотрудниками Лянкяранского государственного центра профессионального образования с целью стимулирования интереса детей к выбору профессии в раннем возрасте и воспитания их в духе национальных ценностей.

Первая серия анимационного фильма уже демонстрируется в социальных сетях.

Режиссером фильма является Интигам Гаджилы, сценаристом – Шафаят Шафи, продюсером – Афер Керимов, аниматором – Аяз Халыглы, техническим помощником – Айтекин Халыглы и художником – Наргиз Бахшизаде.