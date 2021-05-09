В Лос-Анджелесе снят фильм о роли Азербайджана в победе над фашизмом

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм, посвященный роли Азербайджана в победе над фашизмом

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке, посвященный роли Азербайджана в победе над фашизмом.

Как сообщили Report в консульстве, в фильме отмечается стратегическое значение азербайджанской нефти в победе над фашизмом.

В нем подчеркивается, что Азербайджан в 1941-45 годах добыл 75 млн тонн нефти, в те годы более 70% нефти и более 80% топлива Советского Союза приходились на долю Баку.

Отмечается, что по этой причине Адольф Гитлер сделал приоритетом захват Баку и его нефтяных месторождений.

В фильме подчеркивается отвага азербайджанского народа в годы Второй мировой войны, сообщается, что 700 тыс. азербайджанцев участвовали в войне, и 400 тыс. из них погибли на войне. 128 азербайджанцев удостоены звания Героя Советского Союза за проявленную в боях отвагу.

В фильме также отмечается, что после оккупации Германией Восточной Европы Азербайджан приютил более 10 000 евреев, и приводятся слова президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера в связи с этим. Р.Лаудер с благодарностью отмечает, что в годы войны Азербайджан спас от фашистов и Холокоста большое число евреев, в том числе детей.

В завершении отмечается, что ежегодно 9 мая в Азербайджане отмечается как День Победы. При содействии посольств Азербайджана в Аргентине и Греции фильм переведен на испанский, греческий и албанский языки.

Следует отметить, что с 2019 года Генконсульство в Лос-Анджелесе подготовило и широко распространило 23 фильма на различные темы об Азербайджане. Некоторые из фильмов переведены и на другие языки мира.