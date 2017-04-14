В Литве состоялся вечер азербайджанской культуры

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В столице Литвы Вильнюсе состоялся вечер азербайджанской культуры.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, в вечере приняли участие председатель группы по литовско-азербайджанским межпарламентским связям Валериус Симулик и члены группы, советник председателя Сейма по внешней политике Кястутис Кудзманас, руководитель Объединения журналистов Литвы Дениус Разявичюс, сотрудники МИД Литвы и другие.

Выступивший на вечере посол Гасан Мамедзаде коротко сообщил о работах, проделанных в Азербайджане в сфере культуры. Посол отметил, что азербайджано-литовские связи развиваются, и добавил, что в ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Газахским районом Азербайджана и районом Тракай Литвы.

Председатель группы по литовско-азербайджанским межпарламентским связям Сейма Литвы Валериус Симулик поздравил азербайджанский народ с прошедшим праздником и подчеркнул, что руководимая им группа заинтересована в развитии межпарламентских связей с Азербайджаном.