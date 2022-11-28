В Лянкяране отремонтируют крепость-темницу, где отбывал наказание Сталин

Памятник "Даирави гала" ("Темница"), расположенный в городе Лянкяран, будет отремонтирован за счет государственных средств.

Памятник истории "Даирави гала" (или как ее называют по-другому Зиндан-гала), расположенный в городе Лянкяран, будет отремонтирован за счет государственных средств.

Как сообщает Report, об этом официальным СМИ заявил начальник Государственной службы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли.

Начальник службы подчеркнул, что ранее была подготовлена смета восстановительных работ и получены экспертное и оценочные заключения.

"Даирави гала" является частью Лянкяранской крепости, построенной в XVIII веке. Она использовалась как тюрьма с 1869 по 1959 год. Здесь отбывал наказание Иосиф Сталин, арестованный в 1903-1904 годах за ограбление почтового поезда.