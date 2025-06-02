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В Лачыне состоится официальное открытие года "Культурная столица СНГ – 2025"

В Лачыне состоится официальное открытие года "Культурная столица СНГ – 2025" В Лачыне сегодня состоится официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025".
Kультурная политика
2 июня 2025 г. 20:10
В Лачыне состоится официальное открытие года Культурная столица СНГ – 2025

В Лачыне сегодня состоится официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана и специальным представительством президента в Лачынском районе.

По этому случаю 2 июня в Лачын прибыли официальные лица, художественные коллективы и представители искусства и СМИ из Азербайджана и других стран-членов Содружества независимых государств.

Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачын в Восточно-Зангезурском регионе Азербайджана объявлен культурной столицей содружества на 2025 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında “MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025”in rəsmi açılışı olacaq

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