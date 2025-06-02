В Лачыне состоится официальное открытие года "Культурная столица СНГ – 2025"

В Лачыне сегодня состоится официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025".

В Лачыне сегодня состоится официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана и специальным представительством президента в Лачынском районе.

По этому случаю 2 июня в Лачын прибыли официальные лица, художественные коллективы и представители искусства и СМИ из Азербайджана и других стран-членов Содружества независимых государств.

Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачын в Восточно-Зангезурском регионе Азербайджана объявлен культурной столицей содружества на 2025 год.