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В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства"

В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства" В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства" в рамках года "Культурная столица СНГ – 2025".
Kультурная политика
3 июня 2025 г. 19:47
В Лачыне открылась международная выставка Краски единства

В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства" в рамках года "Культурная столица СНГ – 2025".

Как сообщает Report, мероприятие проходит на территории Сейрангях и организовано Министерством культуры.

Целью выставки является укрепление дружбы и культурных связей между странами СНГ.

В мероприятии участвуют художники из Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Среди них - Вугар Алиев, Азер Абдуллаев, Эльдар Бабазаде, Юлия Жукова, Кирилл Орсик, Бобир Вахобжанов, Аып Алакунов, Оралбек Кабоке и Абдурахим Джаборов.

В рамках проекта Art in Action художники создали совместное полотно, выразив свое видение Лачына. Итоговая работа будет подарена городу в знак культурного единства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında “MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025” ili çərçivəsində beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb

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