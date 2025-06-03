В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства"

В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства" в рамках года "Культурная столица СНГ – 2025".

В Лачыне открылась международная выставка "Краски единства" в рамках года "Культурная столица СНГ – 2025".

Как сообщает Report, мероприятие проходит на территории Сейрангях и организовано Министерством культуры.

Целью выставки является укрепление дружбы и культурных связей между странами СНГ.

В мероприятии участвуют художники из Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Среди них - Вугар Алиев, Азер Абдуллаев, Эльдар Бабазаде, Юлия Жукова, Кирилл Орсик, Бобир Вахобжанов, Аып Алакунов, Оралбек Кабоке и Абдурахим Джаборов.

В рамках проекта Art in Action художники создали совместное полотно, выразив свое видение Лачына. Итоговая работа будет подарена городу в знак культурного единства.