В Кукольном театре отменили все спектакли из-за непогоды

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "В центрах культуры, находящихся в ведомстве министерства культуры, уже приняты все меры предосторожности, особенно в залах, где показывают концерты и спектакли".

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и информации министерства культуры Интигам Гумбатов.

По его словам, министр культуры Абульфас Гараев подписал соответствующий приказ: "Наряду с этим, в связи с тем, что детям в такую погоду не рекомендуется выходить на улицу, спектакли, назначенные на сегодня на 12:00, 14:00 и 16:00 в Государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига, отменены".

Напомним, что с целью исполнения приказа Кабмина от 16 января 2019 года, министерством культуры принято решение "О приостановлении учебно-воспитательного процесса в действующих в подчинении Минкультуры учреждениях образования и принятии мер предосторожности". Согласно документу, всем учебным заведениям, находящимся в ведомстве Минкультуры, было поручено приостановить учебный процесс 17 и 18 января и отложить все мероприятия.