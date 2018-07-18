 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Киеве сегодня откроется сквер имени Муслима Магомаева

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Киеве состоится открытие сквера имени выдающегося азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева.

    Как сообщает Report, сквер будет открыт 18 июля в честь 75-летия со дня рождения азербайджанского баритона.

    Как ожидается, на официальной церемонии открытия  примут участие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

    Также сегодня  в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского в Киеве пройдет вечер памяти М. Магомаева. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi