В Киеве сегодня откроется сквер имени Муслима Магомаева

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Киеве состоится открытие сквера имени выдающегося азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, сквер будет открыт 18 июля в честь 75-летия со дня рождения азербайджанского баритона.

Как ожидается, на официальной церемонии открытия примут участие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Также сегодня в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского в Киеве пройдет вечер памяти М. Магомаева.