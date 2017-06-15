В Киеве издан сборник азербайджанской поэзии

Киев. 15 июня. REPORT.AZ/ В Киеве издан сборник современной азербайджанской поэзии «Письма, отправленные ветром». Как сообщает Report, это международный проект Киевской организации Национального союза писателей Украины (НСПУ). Сборник подготовлен Центром переводов при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Спонсором проекта выступил глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

«В сборник вошли стихи сорока современных азербайджанских поэтов, в частности Хусейна Ариф, Наби Хазри, Бахтияра Вагабзаде, Габиля, Фикрета Годжи, Исы Исмаилзаде, Рамиза Ровшана, Динары Каракмазли, Салама Сарван, Кенуль Ариф и других современных авторов, которые демонстрируют органичное сочетание классической восточной образной системы, фольклорных традиций и экспериментов, раскрывающих реалии, которые переживает современное азербайджанское общество. О чем бы ни писали азербайджанские поэты, главной темой их поэтического внимания является осмысление любви, страданий и поисков человеком себя и своего места под солнцем», - заявил Report глава Киевской организации НСПУ Владимир Даниленко.

По словам Ровшана Тагиева, сборник на украинском языке лучше знакомит украинских читателей с духовными поисками, которые переживает современное азербайджанское общество. «Азербайджанская поэзия имеет давнюю историю. Она вобрала в себя глубокую культуру и пережитый опит азербайджанского народа. Рад, что благодаря этому проекту украинцы лучше познают азербайджанскую культуру и самобытность», - прокомментировал Report Ровшан Тагиев.

27 июня в Украинском фонде культуры состоится презентация сборника «Письма, отправленные ветром» и сборника современного украинского верлибра «Человек, женщина и зонт», переведенного на азербайджанский язык, что вышла недавно в Баку. На презентацию приедет делегация из Азербайджана. Во время презентации будет звучать поэзия на азербайджанском языке и украинские переводы, сделанные современными украинскими поэтами и переводчиками.