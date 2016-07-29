В Каннах открылись посвященные Азербайджану выставки

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Во французском городе Канны открылись выставки, отражающие историю и культуру страны, связи между Францией и Азербайджаном, организованные Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, одна из выставок называется «По следу партизана». Она посвящена участнику Второй мировой войны, видному представителю Движения Сопротивления во Франции Ахмедие Джабраилову. В экспозиции представлены экспонаты, отражающие жизненный и боевой путь азербайджанского партизана, а также фото из личного архива героя.

Сын Ахмедии Джабраилова – Джаваншир Джабраилов рассказал о том, как в годы войны его отец вступил в ряды французских партизан, стал героем Движения Сопротивления, снискал уважение Шарля де Голля. Выразив чувство радости от того, что видит развевающийся в Каннах флаг Азербайджана и выставки, открывшиеся в этом городе по инициативе Фонда Гейдара Алиева, Джаваншир Джабраилов отметил, что все это стало возможно благодаря патриотизму президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Другая выставка об Азербайджане открылась в рамках проекта «Под одним солнцем». Выставка и фильм о мультикультурализме и толерантности в Азербайджане в рамках этого проекта были встречены с большим интересом. Фотографии и фильм, представленные на выставке, сняты в различных уголках Азербайджана. Выставка, на которой представлены фото и видеоматериалы, отражающие историю, культуру, обычаи и традиции 20 малочисленных народов, подробно информирует посетителей о толерантности в нашей стране. В разделе выставки «Говорящие головы» представители различных малочисленных народов и этносов рассказывают интересные истории на своих языках.

На выставке был также показан фильм «Под одним солнцем», повествующий об обычаях и традициях малочисленных народов. В фильме отчетливо показано, что в Азербайджане представители различных народов и культур живут как дружная семья, толерантная среда в нашей стране имеет древнюю и богатую историю.

На выставке «Гянджа и Габала: два города глазами французских фотографов» представлена красота азербайджанской природы, самобытная культура, обычаи и традиции нашего народа. В целях организации выставки французские фотографы Самуэль Гратака и Жан-Франсуа Розье в апреле 2016 года посетили Гянджу и Габалу, запечатлели на снимках древний и современный облик, памятники, повседневную жизнь двух городов, играющих важную роль в развитии туризма в нашей стране.

«Я - фотограф с 45-летним стажем. Меня пригласили в Гянджу и Габалу. Я восхищен условиями, природной красотой этих городов – горами, прекрасными пейзажами. Люди здесь очень добрые и искренние. Воочию увидел мультикультурализм и толерантность в регионах страны, где представители различных религий и культур живут в мире и согласии. Особенно отчетливо это видно на фотографиях, снятых в Гяндже», - сказал Жан-Франсуа Розье.

Выставки, посвященные Азербайджану, сразу же вызвали большой интерес посетителей. Для того, чтобы познакомиться с экспозициями, Дворец фестивалей в Каннах посетили много людей.

Посетитель выставки Жан-Пьер Жакоб: «Эти выставки подробно информируют нас об Азербайджане, способствуют тому, что мы лучше узнаем вашу страну. Вот уже несколько лет благодаря выставкам, организованным в Каннах, демонстрируемым здесь фильмам, я начал непосредственно знакомиться с Азербайджаном. Сегодня мне очень понравились фотографии, отражающие природу Азербайджана. На прошлогодней выставке нам подарили много книг о вашей стране. Я прочитал все эти книги. У меня появилась возможность сравнить Азербайджан со знакомыми мне странами Востока. Ваша страна особенная. Выставки, открывающиеся здесь в дни культуры Азербайджана, подаренные книги вызвали у меня и моей жены желание вместе посетить вашу страну. Мы планируем побывать в Азербайджане в ближайшее время».

Посетительница выставки госпожа Леопольдин: «Культурные мероприятия, посвященные Азербайджану в Каннах, привлекли мое внимание. У меня появилась возможность лучше узнать вашу страну благодаря проведенным здесь выставкам, показанным фильмам. Много информации мы черпаем из подаренных книг. Восхищены красотой природы вашей страны. Мне очень понравился фильм о толерантности в Азербайджане. Этот фильм полностью отражает мультикультурализм, царящий в стране. В прошлом году после возвращения из Канн я обратилась в туристическое агентство в Париже, поинтересовалась о поездках в Азербайджан. Очень хочу посетить вашу страну».

Посетительница выставки госпожа Тома: «Очень понравились выставки, фотографии создали прекрасную возможность поближе узнать вашу страну. Благодаря выставкам, фильмам, мы видим, что в стране царит мультикультурализм, представители различных религий в Азербайджане мирно сосуществуют. Очень понравилась гиперфотография древних зданий в Гяндже».

Все три выставки открыты для жителей и гостей города до 31 июля.