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    ​В Калмыкии проходят Дни культуры Азербайджана

    В столице Калмыкии открылась персональная выставка работ известного азербайджанского художника Эльшана Сарханоглы

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Калмыкии проходят Дни культуры Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия".

    В рамках обменных гастролей бакинских артистов и Театра юного зрителя республики впервые в столице Калмыкии открылась персональная выставка работ известного азербайджанского художника-постановщика Эльшана Сарханоглы.

    Калмыцкому зрителю он представляет необычную выставку. Это сорок работ, выполненные в графике. 

    Отметим, что Эльшан Сарханоглу является членом Союза художников Азербайджана. Он - участник международных и республиканских выставок. Работы Эльшана Сарханоглы выставлялись в Англии, Казахстане, России, Турции, Болгарии, Австрии, Нидерландах, Франции и других странах.

    Наряду с этим, в рамках Дней культуры артисты из Азербайджана в очередной раз продемонстрируют свое мастерство на калмыцкой сцене. 

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