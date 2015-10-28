Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Калмыкии проходят Дни культуры Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия".

В рамках обменных гастролей бакинских артистов и Театра юного зрителя республики впервые в столице Калмыкии открылась персональная выставка работ известного азербайджанского художника-постановщика Эльшана Сарханоглы.

Калмыцкому зрителю он представляет необычную выставку. Это сорок работ, выполненные в графике.

Отметим, что Эльшан Сарханоглу является членом Союза художников Азербайджана. Он - участник международных и республиканских выставок. Работы Эльшана Сарханоглы выставлялись в Англии, Казахстане, России, Турции, Болгарии, Австрии, Нидерландах, Франции и других странах.

Наряду с этим, в рамках Дней культуры артисты из Азербайджана в очередной раз продемонстрируют свое мастерство на калмыцкой сцене.