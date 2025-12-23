Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Ичеришехер введут новые правила для видеосъемок

    Kультурная политика
    • 23 декабря, 2025
    • 13:02
    В Ичеришехер введут новые правила для видеосъемок

    Новые правила проведения видеосъемок в Ичеришехер вступят в силу в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом заявил член правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Фуад Халилов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

    По его словам, правила касаются профессиональных проектов с использованием специального оборудования.

    "Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Ичеришехер велись съемки, однако с учетом определенных правил и зонирования. Если какой-либо блогер хочет снять контент без использования тяжелой техники, мы готовы оказать содействие. Но если речь идет о применении профессионального оборудования и специальных технических средств, такие съемки требуют отдельного рассмотрения и анализа", - отметил Халилов.

