В Ичеришехер восстановлено и сдано жителям жилое здание

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики завершило восстановительные работы в состоящем из 14 квартир трехэтажном здании, расположенном по адресу Ичеришехер, М.Ш.Вазех, дом 6 и сдало полностью отремонтированные квартиры жителям. Об этом сообщили Report в Управлении.

Трехэтажное жилое здание было включено в список зданий, пострадавших от землетрясения 2000 года в Баку. Решением суда здание было объявлено аварийным, а все расходы на его ремонтно-восстановительные работы в соответствии с законодательством были возложены на собственников. Однако, учитывая социальную значимость проекта и ограниченные материальные возможности собственников, работы было решено провести за государственный счет.

Во второй половине 2012 года Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Государственной нефтяной компанией на основе согласованного с соответствующими государственными органами проекта приступило к восстановлению здания.

При проведении работ все жители здания были обеспечены временным жильем за счет государственных средств. В здании были отремонтированы все квартиры, здание было снабжено централизованной системой отопления.

Отметим, что за последние несколько лет в Ичеришехер был укреплен фундамент более 60 зданий, находящихся в аварийном состоянии.