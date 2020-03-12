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В Ичеришехер отменены мероприятия по случаю Новруз

​В Ичеришехер отменены мероприятия по случаю Новруз

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Фестиваль "Yazz!", проведение которого было запланировано в Ичеришехер, отменен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер“.

Из управления было отмечено, что в рамках усиления соответствующих профилактических мер, проводимых в нашей стране против распространения вируса COVID-19 (коронавирус), в соответствии с информацией и рекомендациями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана от 10 марта 2020 года в Ичеришехер отменяются традиционные мероприятия по случаю Новруза, запланированные на 19-29 марта.

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