В Ичеришехер открылась международная выставка "Диалог"

В Бакинском доме фотографии открылась международная выставка "Диалог", посвященная 35-летию Бакинского театра марионеток, действующего при историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

В Бакинском доме фотографии открылась международная выставка "Диалог", посвященная 35-летию Бакинского театра марионеток, действующего при историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

Как сообщили Report в управлении заповедника, на выставке представлены марионетки и фотоработы известного грузинского художника, мастера кукол Бачана Халваши, а также марионетки и декорации к спектаклю "Лейли и Меджнун" в постановке Бакинского театра марионеток.

Всего в Бакинском доме фотографии выставлено 20 фотографий и 12 марионеток.

Выставка будет открыта для посетителей до 22 декабря.