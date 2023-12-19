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В Ичеришехер открылась международная выставка "Диалог"

В Ичеришехер открылась международная выставка "Диалог" В Бакинском доме фотографии открылась международная выставка "Диалог", посвященная 35-летию Бакинского театра марионеток, действующего при историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".
Kультурная политика
19 декабря 2023 г. 19:08
В Ичеришехер открылась международная выставка Диалог

В Бакинском доме фотографии открылась международная выставка "Диалог", посвященная 35-летию Бакинского театра марионеток, действующего при историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

Как сообщили Report в управлении заповедника, на выставке представлены марионетки и фотоработы известного грузинского художника, мастера кукол Бачана Халваши, а также марионетки и декорации к спектаклю "Лейли и Меджнун" в постановке Бакинского театра марионеток.

Всего в Бакинском доме фотографии выставлено 20 фотографий и 12 марионеток.

Выставка будет открыта для посетителей до 22 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərdə “Dialoq” adlı beynəlxalq sərgi açılıb

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