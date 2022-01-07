В Ходжавендском районе будет создан новый заповедник

Широко обсуждался вопрос об учреждении в Ходжавендском районе Государственного историко-археологического заповедника ”Пещерные стоянки Азых-Таглар".

Широко обсуждался вопрос об учреждении в Ходжавендском районе Государственного историко-археологического заповедника ”Пещерные стоянки Азых-Таглар".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2021 году и планам на 2022 год.

По его словам, в связи с данным вопросом подготовлены необходимые документы, которые будут согласованы с соответствующими структурами.