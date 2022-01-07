О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ходжавендском районе будет создан новый заповедник

В Ходжавендском районе будет создан новый заповедник Широко обсуждался вопрос об учреждении в Ходжавендском районе Государственного историко-археологического заповедника ”Пещерные стоянки Азых-Таглар".
Kультурная политика
7 января 2022 г. 16:21
В Ходжавендском районе будет создан новый заповедник
0 : 00
0 : 00

Широко обсуждался вопрос об учреждении в Ходжавендском районе Государственного историко-археологического заповедника ”Пещерные стоянки Азых-Таглар".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2021 году и планам на 2022 год.

По его словам, в связи с данным вопросом подготовлены необходимые документы, которые будут согласованы с соответствующими структурами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azıx-Tağlar mağara düşərgələri” qoruğunun yaradılması müzakirə olunur

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
5 января 2022 г. 15:53
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi