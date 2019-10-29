В Харькове откроется Азербайджанский культурный центр

В Харькове откроется культурное представительство Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщили 29 октября в ходе встречи мэра Харькова Геннадия Кернеса с послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым.

Также на встрече шла речь о сотрудничестве в области туризма и участии азербайджанского бизнеса в украинской экономике.

"В ближайшее время мы планируем организовать в Украине экономический форум, чтобы найти реальные точки соприкосновения и подписать обоюдовыгодные контракты", - сказал Худиев.

Азербайджанский культурно-информационный центр откроется 8 ноября.