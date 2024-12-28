В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня солидарности и Нового года

В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня солидарности и Нового года

В городе Ханкенди на площади Зафар (Победа) состоялся праздничный концерт, посвященный 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

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В городе Ханкенди на площади Зафар (Победа) состоялся праздничный концерт, посвященный 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Как сообщает карабахское бюро Report, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, а также минутой молчания была почтена память шехидов. В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, организаций, научных и образовательных учреждений, молодежи, ветеранов и общественности. Отметим, что в праздничном концерте, продолжавшемся несколько часов, выступили известные деятели искусств страны и танцевальные коллективы. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Khankandi celebrates Solidarity Day of World Azerbaijanis and New Year