В Ханкенди состоится первый сольный концерт

22 ноября в Ханкенди состоится первый сольный концерт.

22 ноября в Ханкенди состоится первый сольный концерт.

Как сообщает Report, с первой сольной концертной программой в Ханкенди выступит заведующий кафедрой инструментального исполнительства Карабахского университета тарист Арслан Новрасли.

Ему будут аккомпанировать на фортепиано Ниджат Асланов, на бас-гитаре - заслуженный артист Азербайджана Руслан Гусейнов, на ударных инструментах - Эльвин Баширов и ​на барабане - ​заслуженный артист Азербайджана Кямран Керимов.

На музыкальном вечере в исполнении студентов прозвучат отечественные и зарубежные джазовые композиции и известные музыкальные произведения.

Цель проведения концертной программы - поддержка развития искусства в Карабахе и музыкального творчества молодежи.