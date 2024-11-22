22 ноября в Ханкенди состоится первый сольный концерт.
Как сообщает Report, с первой сольной концертной программой в Ханкенди выступит заведующий кафедрой инструментального исполнительства Карабахского университета тарист Арслан Новрасли.
Ему будут аккомпанировать на фортепиано Ниджат Асланов, на бас-гитаре - заслуженный артист Азербайджана Руслан Гусейнов, на ударных инструментах - Эльвин Баширов и на барабане - заслуженный артист Азербайджана Кямран Керимов.
На музыкальном вечере в исполнении студентов прозвучат отечественные и зарубежные джазовые композиции и известные музыкальные произведения.
Цель проведения концертной программы - поддержка развития искусства в Карабахе и музыкального творчества молодежи.