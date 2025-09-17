В Ханкенди организован концерт, посвященный 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли

В Ханкенди был организован грандиозный музыкальный вечер по случаю 140-летия основателя азербайджанской музыки, гениального композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в концертной программе, проведенной в Конгресс-центре города Ханкенди, выступил студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии.

Дирижировал оркестром Рамиз Меликасланов, а художественным руководителем выступил народный артист, профессор Фархад Бадалбейли. На мероприятии прозвучали как бессмертные произведения Узеира Гаджибейли, так и жемчужины мировой музыкальной сокровищницы, включая симфонию Ф. Мендельсона.

Отметим, что концертная программа завершится 18 сентября в городе Шуша.