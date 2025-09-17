Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Ханкенди организован концерт, посвященный 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    • 17 сентября, 2025
    • 21:12
    В Ханкенди организован концерт, посвященный 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли

    В Ханкенди был организован грандиозный музыкальный вечер по случаю 140-летия основателя азербайджанской музыки, гениального композитора Узеира Гаджибейли.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в концертной программе, проведенной в Конгресс-центре города Ханкенди, выступил студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии.

    Дирижировал оркестром Рамиз Меликасланов, а художественным руководителем выступил народный артист, профессор Фархад Бадалбейли. На мероприятии прозвучали как бессмертные произведения Узеира Гаджибейли, так и жемчужины мировой музыкальной сокровищницы, включая симфонию Ф. Мендельсона.

    Отметим, что концертная программа завершится 18 сентября в городе Шуша.

    140-летие Узеир Гаджибейли Ханкенди концерт
    Фото
    Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

    Лента новостей