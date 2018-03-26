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    В Губе состоялось открытие исторической купольной бани "Гюмбезли" после реставрации

    На мероприятии приняли участие министр культуры и посол США в Азербайджане

    Губа. 26 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджанская земля всегда славилась традициями мультикультурализма". 

    Как сообщает Report, об этом заявил  министр культуры и туризма  Азербайджана  Абульфаз Гараев на открытии исторической купольной бани "Гюмбезли" в Губе, реставрация которой была профинансирована Фондом послов США по охране культурного наследия. 

    Он отметил, что "Губа-  это очень яркий тому пример, где совместно и в мире и согласии проживают свыше 20 народностей". По словам министра, азербайджано-американские отношения развиваются в различных отраслях, в частности и в сфере культуры.

    В то же время министр подчеркнул, что исторические памятники Азербайджана уничтожаются и присваиваются армянами на оккупированных землях: "Из-за армянской оккупации азербайджанских земель мы не можем охранять там свое культурное и историческое наследие,  и вандалы занимаются фальсификацией фактов о них". 

    На мероприятии принял участие посол США в Азербайджане Роберт Секута. 

    Расположенная в Губе купольная баня “Гюмбезли” построена в стиле восточной архитектуры в XIX веке. В строительстве был использован жженый кирпич. В историческом здании в последний раз ремонтно-восстановительные работы были проведены в 1986-1987 гг.

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