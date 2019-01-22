В Грузии пройдут Дни культуры Азербайджана

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с министром культуры Абульфасом Гараевым.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.

На встрече было отмечено, что достижения в области культуры основаны на добрососедских отношениях между странами. Стороны выразили надежду, что активное сотрудничество в области культуры будет продолжено и в будущем.

Здесь также обсудили дальнейшие планы сотрудничества и была достигнута договоренность о проведении в 2019 году в Азербайджане Дней культуры Грузии, а в Грузии - Дней культуры Азербайджана.