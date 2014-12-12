В Государственной филармонии почтили память Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева состоялся вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, открывая мероприятие, министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что великий лидер Гейдар Алиев является личностью, память о котором будет вечно жить в сердце нашего народа.

"Искусство, литература, музыка, художественная школа, исторические и архитектурные памятники Азербайджана на протяжении веков были символами гуманизма, красоты и духовных ценностей. Эти ценности вечны. Как вечны в памяти людей имена тех, кто по крупинкам собирал и сохранял культурное наследие народа. Для азербайджанцев таким человеком был Гейдар Алиев. Именно он сыграл решающую роль в формировании идеологии азербайджанства" - сказал он.

Затем выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста, профессора Рауфа Абдуллаева.

В программе прозвучали симфоническая поэма К.Караева "Лейли и Меджнун" и симфонический мугам Ниязи "Раст".