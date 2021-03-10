В Гобустане отреставрируют мавзолей "Дири Баба"

Согласно преданию, в этом месте захоронен и остается нетленным святой Дири Баба

Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана подготовила проектно-сметную документацию в связи с реставрацией мавзолея-мечети "Дири Баба" в Гобустане и проведения работ по благоустройству на территории.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2020 год.

В документе отмечается, что в "Госпрограмме по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах" предусмотрены мероприятия по продолжению работ в сфере капитального ремонта и строительства культурных объектов в Гобустанском районе, восстановления и консервации памятников истории и культуры.

Документ в скором времени будет обсужден в Милли Меджлисе.

Мавзолей "Дири Баба" - историко-культурный памятник начала XV века. Находится в городе Гобустан.

Двухэтажный мавзолей-мечеть располагается на площадке, высеченной в отвесной скале на окраине города.

Согласно преданию, в этом месте захоронен и остается нетленным святой Дири Баба, также с памятником связано несколько легенд, привлекающих туристов и паломников на протяжении вот уже нескольких веков.