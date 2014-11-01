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    В Гейчае прошел праздник граната

    Все 55 сортов азербайджанского граната растут в Гейчае

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Гейчайском районе прошел праздник граната. Как сообщает побывавший на мероприятии корреспондент Report, праздник открыл глава исполнительной власти района Мансур Мамедов. Он проинформировал собравшихся о проведении ежегодного праздника граната и отметил его важность.

    В мероприятии также приняли участие депутаты Милли Меджлиса Захид Оруджев, Эльдар Ибрагимов, Шамсаддин Гаджиев, посол Беларуси в Азербайджане Николай Паскевич и другие официальные лица.

    В 2013 году в районе было собрано более 26 тысяч тонн граната. В этом году планируется довести это число до 50 тысяч тонн.

    После официальной части мероприятия, гости ознакомились со столами, накрытыми жителями района. Они попробовали различные угощения и приготовленные из граната напитки.

    Все 55 сортов азербайджанского граната растут в Гейчае. Праздник граната отмечается в Гейчайском районе уже 7-ой год подряд.

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