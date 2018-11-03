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    В Гейчае проходит XIII фестиваль граната 

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе начался XIII фестиваль граната.

    Как сообщает Report, фестиваль проходит при совместной организации министерства культуры и Исполнительной власти Гейчайского района.

    На фестивале граната принимают участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане, местные и иностранные предприниматели, международные организации.

    Отметим, что  3-4 ноября различные туристические компании проводят тур-акции из города Баку в Гейчай.

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