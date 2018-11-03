В Гейчае проходит XIII фестиваль граната 

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе начался XIII фестиваль граната.

Как сообщает Report, фестиваль проходит при совместной организации министерства культуры и Исполнительной власти Гейчайского района.

На фестивале граната принимают участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане, местные и иностранные предприниматели, международные организации.

Отметим, что 3-4 ноября различные туристические компании проводят тур-акции из города Баку в Гейчай.