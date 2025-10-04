В Джебраиле состоялся праздничный концерт по случаю Дня города

Министерство культуры Азербайджана совместно со Специальным представительством Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах организовало торжественный концерт по случаю 4 октября - Дня города Джебраил.

Как сообщает Report, концерт, прошедший на сцене, установленной в центре Джебраила - первого города-ветерана Отечественной войны, который уже два года принимает своих жителей, - посетили заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, представители Специального представительства Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также переселившиеся в родные края жители.

Программа началась с исполнения Азербайджанским государственным ансамблем песни и танца имени Фикрета Амирова азербайджанского народного танца "Узундяре" (балетмейстер - заслуженный артист Джейхун Губадов).

Затем солисты Нурлана Абдуллаева исполнила песню Эльзы Ибрагимовой "Эй Ветен", Хумай Асланова - "Бильмедин" Саида Рустамова, Фахри Казим-Ниджат - "Азербайджан" Полада Бюльбюльоглу, Вефа Везиирова - "Яша, меним халгым" Рауфа Мамедова, заслуженные артисты Анар Шушалы - "Джаннетим Карабах" Джаангира Джаангирова и "Сюфре магынысы" Ашрафа Аббасова, Фейруз Сехавет - "Худаяр тэснифи" и народную песню "Тел ойнасын".

Кроме того, Сабина Арабли исполнила песню Тофика Гулиева "Азербайджана гялсин", Айнур Искендерли - "Чырпынырдын, Кара дениз" Узеира Гаджибейли, а также песню Муслима Магомаева "Азербайджан".

Праздничная программа завершилась знаменитым танцем "Джанги" великого композитора Узеира Гаджибейли, 140-летие со дня рождения которого в этом году отмечается на государственном уровне.

Отметим, что в целях увековечивания исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, и учреждения памятных дней освобожденных городов, 31 июля 2023 года Президент Азербайджана подписал соответствующий указ. Согласно документу, 4 октября объявлено Днем города Джебраил. Первый праздник этого дня состоялся в Джебраиле в прошлом году.