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В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль"

В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль" В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль" шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга, посвященного городу Шуше.
Kультурная политика
6 декабря 2024 г. 18:10
В Душанбе состоялся показ документального фильма Легенда о Хары бюльбюль

В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль" шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга, посвященного городу Шуше.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Таджикистане.

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники аккредитованных в Таджикистане дипломатических миссий, представители государственных учреждений и общественности, ведущих средств массовой информации, а также члены азербайджанской диаспоры.

При поддержке посольства документальный фильм переведен на русский язык и озвучен. Фильм представлен с субтитрами на английском языке.

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров представил краткую информацию о цветке Хары бюльбюль и городе Шуше, которому посвящен фильм.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDüşənbədə “Xarı Bülbül əfsanəsi” sənədli filmi nümayiş etdirilib

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