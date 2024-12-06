В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль"

В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль" шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга, посвященного городу Шуше.

В Душанбе состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары бюльбюль" шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга, посвященного городу Шуше.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Таджикистане.

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники аккредитованных в Таджикистане дипломатических миссий, представители государственных учреждений и общественности, ведущих средств массовой информации, а также члены азербайджанской диаспоры.

При поддержке посольства документальный фильм переведен на русский язык и озвучен. Фильм представлен с субтитрами на английском языке.

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров представил краткую информацию о цветке Хары бюльбюль и городе Шуше, которому посвящен фильм.