В Дербенте открыли памятник азербайджанскому поэту

Москва. 1 сентября. REPORT.AZ/ В городе Дербент был открыт памятник азербайджанскому поэту Гумри Дербенди.

Как сообщает российское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие глава городского округа Дербент Малик Баглиев, другие официальные лица, а также представители творческой интеллигенции и общественности города.

Директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов рассказал присутствующим о жизненном пути поэта Гумри Дербенди, отметив его колоссальный труд, который он оставил своим потомкам.

В рамках мероприятия состоялось театрализованное и музыкальное выступление актеров Азербайджанского государственного драматического театра.

Отметим, что дербентский поэт Мирза Мухаммад Таги ибн Ибрахим Ага Мухаммад ад-Дарбанди, известный как Гумри ("горлица"), писал стихи на персидском, азербайджанском и русском языках. Его поэтические сборники Канз ол-Масаеб (Сокровищница скорби), Диван-е Камель (полный сборник), Канз ол-Маареф (Сокровищница познаний) пользовались большим успехом у современников. После смерти поэта в 1892 году был издан сборник, в который добавлены и стихи сына Гумри Мирзы Али Аббаса, взявшего псевдоним Рийази. Сейчас рукопись сборника хранится в Институте рукописей Национальной академии наук Азербайджана.

Стихи Гумри представляют собой духовную, мистическую поэзию ислама. Они полны прекрасных, новых для персидской и азербайджанской поэзии метафор, аллегорий.