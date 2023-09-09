В день города Москвы была представлена азербайджанская культура

В Москве в честь дня столицы РФ, павильон "Азербайджан" на ВДНХ организовал мероприятие для гостей.

В Москве в честь дня столицы РФ, павильон "Азербайджан" на ВДНХ организовал мероприятие для гостей.

Как сообщает российское бюро Report, директор павильона Саадат Кадырова рассказала, что в этом году День города Москвы в павильоне "Азербайджан" ознаменован ярким событием - открытием арт-объекта "Нефтяная вышка".

"Этот арт-объект уже полюбился гостям павильона. Одним из главных достояний Азербайджана является нефть. Нам особенно приятно представить этот арт-объект жителям и гостям Москвы в преддверии Дня нефтяников Азербайджана, который отмечается 20 сентября", - отметила она.

В рамках праздника посетителям были представлены народные азербайджанские танцы, мастер-классы по традиционному рисованию хной "Мехенди", обучение национальным танцам, тематические экскурсии по павильону, викторины с призами от павильона "Азербайджан" и партнеров.

Также на мини-ярмарке павильона можно было попробовать традиционный азербайджанский чай с чабрецом, кардамоном и гвоздикой.