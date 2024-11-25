В честь 75-летия Сумгайыта состоится концерт и фейерверк

В честь 75-летия города Сумгайыта состоится грандиозный концерт и фейерверк.

В честь 75-летия города Сумгайыта состоится грандиозный концерт и фейерверк.

Как сообщает местное бюро Report, концерт с участием известных азербайджанских певцов будет организован 26 ноября в 18:00 на площади перед зданием Исполнительной власти.

Отметим, что 22 ноября 1949 года Сумгайыту был присвоен статус города. На сегодняшний день он является вторым по величине индустриальным центром Южного Кавказа. Формирование сети крупных предприятий и соответствующей инфраструктуры дало мощный толчок развитию сферы культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и других областей.



