В Центре Гейдара Алиева представят около 200 уникальных музыкальных инструментов

В Центре Гейдара Алиева откроется уникальная выставка.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Центра.

В экспозиции будут представлены исторические экспонаты, а также музыкальные инструменты, на которых некогда играли корифеи. Посетители выставки смогут окунуться в атмосферу волшебной музыки и насладиться звучанием старинных инструментов. Уникальная коллекция, которую Фонд Гейдара Алиева собирал на протяжении нескольких лет, будет представлена на выставке под названием "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие", которая откроется 17 сентября.

На выставке будут экспонироваться около 200 музыкальных инструментов XVIII-XX веков.